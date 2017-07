Wolfach Brandschutz und Barrierefreiheit

"Mit den Planungen und den begonnenen Maßnahmen liegen wir in der Zeit, sodass wir davon ausgehen, dass der Schulbetrieb mit Beginn des kommenden Schuljahrs wieder nahezu störungsfrei aufgenommen werden kann", so Luzia Bauer, Leiterin des Gebäudemanagements im Landratsamt. Im Zentrum der Bauarbeiten stünden zunächst die Sanierung der Umkleiden und der sanitären Anlagen im Bereich der Sporthalle. Außerdem passe der Kreis das gesamte Schulgebäude an aktuelle brandschutzrechtliche Standards an. Um zeitgemäße Lehr- und Lernmöglichkeiten zu schaffen und den hohen Anforderungen an die Ausbildung der Berufsschüler im Metallbereich gerecht zu werden, stünden auch Renovierungsarbeiten im Physiksaal und die Neustrukturierung der Metallwerkstätten an. Zusätzlich werde in den Sommerferien ein Aufzug installiert, der umfangreiche bauliche Veränderungen im Schulgebäude mit sich bringe. Damit werde ein barrierefreier Zugang zu den Stockwerken ermöglicht.

In den Beruflichen Schulen Wolfach absolvieren jährlich rund 800 Schüler eine Berufsausbildung oder erwerben einen Abschluss. Neben Metall- und Elektrotechnik werden auch die Profile Hauswirtschaft und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege angeboten. Darüber hinaus umfasst das Ausbildungsangebot unter anderem auch Berufsfachschulen, Berufskollegs sowie ein Technisches und ein Sozialwissenschaftliches Gymnasium.