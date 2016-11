Wolfach "Biete Rostlaube, suche Traumfrau"

Kräftig ausgeteilt wurde auch an die Bürgermeister von Oberwolfach und Bad Rippoldsau-Schapbach. Ersterer wurde in Bezug auf die Windkraftanlagen "eingeseift" und Bernhard Waidele wegen seiner beiden Chinareisen auf der Suche nach Investoren in Sachen Luxusressort als Donald Trump von Rippoldsau bezeichnet.

Inniglich wurde der Narrogeist gebeten, auch in den neuen Rektor der Herlinsbachschule zu fahren. "Hat viele Vorschriften und ist penibel, lieber Narrogeist, mach ihn flexibel", reimten die Geistbeschwörer und quittierten damit die Abschaffung der Schulfasnet in Halbmeil. Meist geben die beiden Erznarren in der Narrogeistbeschwörung einen Vorgeschmack auf die kommende Schnurre, die es in sich haben dürfte.

Zuvor hatte der kleine Narrenrat mit Ratespielen den Abend gestaltet und zusammen mit der Narrenkapelle dafür gesorgt, dass das närrische Volk nicht zu sehr ermüdete von vielen Berichten und organisatorischen Informationen.

Mit den Spielen schien der kleine Narrenrat auch eine Art erzieherischen Auftrag zu erfüllen. In der ersten Partie wurde aufgerufen zur Mitwirkung bei der Suche nach dem Umzugsmotto samt neuem Fasnetsspruch für die "Altweibermühle".

Gut gefiel dem Festspielleiter der eingereichte Vorschlag des Jungnarrenrats: "Biete Rostlaube, suche Traumfrau". Auch Optionen wie "das Rad(t) wird feminin neu erfunden" und "Alles isch verkehrt" wurden verlesen.

Wissen über die Freie Narrenzunft war gefragt bei dem Quiz von Narrenrat Jürgen Bachthaler. Kein Problem waren Gründungsjahr der Zunft und Refrain des Altweibermühle-Liedes. Kniffliger war die Schätzfrage nach dem Gewicht des gesamten kleinen Narrenrats. Rund eine Tonne wollte Bachthaler nicht gelten lassen und kürte die niedrigste angegebene Zahl zur richtigen Antwort - die Rufe nach einer Waage wurden geflissentlich überhört.

Musikdirektor Jo Riester informierte über die Baustellenparty in der Schlosshalle, die den Musikerball ersetzt. Der "Schlosshallenschlauch" werde nicht zur Verfügung stehen, weil die Wand zum bis dahin geräumten Musikzimmer aus verschiedensten Gründen nicht entfernt werden kann. Nach dem detailliertem Rückblick auf die vergangene Fasnet, die Hans Glunk in Vertretung von Narrenvater Hubert Kessler verlas, wurde der Narrenfahrplan und die Teilnahme am Landschaftstreffen in Kißlegg vorgestellt (siehe Infokasten).

Kessler konnte aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nicht anwesend sein. Sein Vize Wilfried Schuler bekundete im Namen der Zunft Anteilnahme und sprach das Beileid aus.

Am Samstag, 11. Februar 2017 um 11 Uhr wird mit drei Bussen und am Sonntag mit einem Bus um 7 Uhr am Park&Ride Platz nach Kißlegg abgefahren. Rückfahrt erfolgt am Sonntag mit vier Bussen um 17 Uhr. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Kosten für die Fahrt am Samstag: 30 Euro; für die Fahrt am Sonntag: 20 Euro. Das Festabzeichen kostet zwei Euro und das Massenquartier 17 Euro. Der Narrenfahrplan ist unter www.narro-wolfach.de einzusehen.

