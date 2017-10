Wolfach "Belebte" Premiere für alle

Diakon Willi Bröhl und Pfarrer Stefan Voss kratzten ihre bei mehreren Palästina- beziehungsweise Israel-Aufenthalten erworbenen arabischen Sprachkenntnisse zusammen, die übrigen Besucher kamen gestenreich mit den Geflüchteten ins Gespräch.

Viele nutzen Chance

Bürgermeister Thomas Geppert bekannte, letztmals vor einigen Wochen das Containerdorf besichtigt zu haben. Im "belebten" Zustand am Samstagnachmittag war der Besuch auch für ihn eine Premiere. Zahlreiche Stadträte nutzten die Chance, die Container an dem von ihnen beschlossenen Standort zu besichtigen. Sie zeigten sich von dem "Dorf-Charakter" angenehm überrascht. Die Abgrenzung zur Schiltacher Straße mit dem Sanitär- und Aufenthaltskomplex und die offene Flanke zum Wolfacher Fußballstadion – in welchem parallel zum Begegnungsfest das Stadtderby des FC Wolfach gegen den TuS Kinzigtal stattfand – schaffte eine angenehme Atmosphäre.

Im Aufenthaltsraum war ein großes Kuchenbüfett aufgebaut, im Container nebenan konnten Kinder kleine Papp-Elefanten basteln oder sich eine Bildergeschichte vorlesen lassen. Zudem lud eine Hüpfburg zum unbeschwerten Toben ein. Die erwachsenen Besucher interessierten sich natürlich auch für das Interieur der noch nicht bezogenen Wohncontainer und den sogenannten "Waschsalon", ein Sanitärcontainer mit Duschkabinen. Letzterer weckte bei manchem Besucher Erinnerungen an den jüngsten Campingurlaub.

Wlan-Hotspot fehlt

Zu diesem Standard fehlt immer noch ein Wlan-Hotspot (Anm. d. Red.: ein öffentlicher drahtloser Internetzugangspunkt). Derzeit bleiben den Bewohnern nur teure Prepaid-Karten oder die "Belagerung" der wenigen Stellen im "Städtle" mit freier, öffentlicher Internetverbindung.

Den Wettlauf mit dem aufziehenden Regen um den Abbau der Zelte und der Hüpfburg gewannen Geflüchtete und Einheimische gemeinsam, besonders viel Spaß machte der einen Ganzkörpereinsatz erforderliche Abbau der Hüpfburg . u Kommentar

Viele neue Kontakte wurden geknüpft und vielleicht können bald die noch dringend benötigten "Alltagslotsen" für Familien und Einzelpersonen gefunden werden. Interessierte können sich an Gerhard Schrempp vom Helferkreis unter Telefon 07834/67 03 16 oder per E-Mail an gerhard.schrempp@caritas-kinzigtal.de wenden. Die Ansprechpartnerin aus der Stadtverwaltung ist Michaela Bruß. Sie ist unter Telefon 07834/83 53 12 erreichbar.

Es ist genau die richtige Reaktion nach dem aufwühlenden Wahlergebnis, einen "Tag des offenen Containers" zu veranstalten. Die Stadt Wolfach und der Helferkreis für Geflüchtete und Zuwanderer mag das bei seiner Planung vielleicht nicht bedacht haben, aber der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Die Menschen sind verunsichert. Dies war für Wolfach daher ein super Auftakt für die Integration vor Ort. Flüchtlinge sind nunmehr keine abstrakte Zahl, sondern bekommen ein Gesicht, einen Namen und eine persönliche Bedeutung. Schön, dass die Bevölkerung regen Gebrauch davon gemacht hat. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass es bei dieser phänomenalen Veranstaltung nicht bleibt und die Bemühungen keine Eintagsfliege werden, sondern dass ähnliche Formate folgen. Denn nur so kann Integration in Wolfach reüssieren – indem Vorurteile systematisch abgebaut werden.