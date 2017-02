Wolfach Beim Alkohol den Jungen Grenzen setzen

Daher hat sie gemeinsam mit Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI) den Workshop in der Realschule Wolfach organisiert. Er wird von der Initiative "Klartext reden!" organisiert. Diese wurde vom Arbeitskreis "Alkohol und Verantwortung" ins Leben gerufen, der aus unabhängigen Wissenschaftlern und Vertretern des Bundes-Eltern-Rats sowie des BSI besteht. Dieses Team entwickelt die Initiative stetig weiter. Der Eltern-Workshop ist eine von drei Komponenten, betont Wiesgen-Pick.

Nicht jedes Gespräch zwischen den Erziehungsberechtigten und ihren Teenagern läuft so glimpflich wie bei Kovac ab. Wiesgen-Pick erzählt zum Beispiel von einer Mutter, die am Workshop teilgenommen hatte und ratlos war, weil ihr elfjähriger Junge mit drei Bierflaschen nach Hause kam und in seinem Zimmer verschwand. "Was soll ich da noch machen?", habe diese hilflos geklagt.

Die Weichen für den Umgang mit Alkohol würden bereits im Kindesalter gestellt, betont die BSI-Geschäftsführerin. Auch wären Studien zufolge Eltern die größten Vorbilder in dieser Zeit. Wenn sie Alkohol konsumierten, sei es auch bei ihren Kindern wahrscheinlich.

Das natürliche Wissen über Alkohol werde von vielen Eltern nicht mehr vermittelt, zum Beispiel nicht betrunken Auto zu fahren, kritisiert Wiesgen-Pick. Manche seien aber auch einfach nur überfordert und wüssten nicht, wie sie den Heranwachsenden Grenzen und Folgen ihres Handelns aufzeigen können. Dass die Zivilcourage durch Fremde abnehme, beklagt Wiesgen-Pick ebenfalls. Dass ein Außenstehender einen Minderjährigen auf den verfrühten Konsum aufmerksam macht, sei wichtig, passiere aber nur noch selten.

Auf dem Land sei das etwas anderes, als in den Großstädten, urteilte Kovac. Wenn bei der Fasnet jemand über die Strenge schlage, werde er von anderen darauf hingewiesen und nicht allein gelassen.

Weitere Informationen: "Klartext reden!": Workshop für Eltern am Donnerstag, 9. Februar, in der Realschule Wolfach, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.