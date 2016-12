Wolfach Bei 134 Anliegen bleibt Qual der Wahl

Der aktuelle Überschuss im Vergleich zum Jahr 2016 wegen günstigen Rahmenbedingungen (FAG-Umlage) beläuft sich auf 1 264 520 Euro. Die aufgelisteten Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen 1 061 800 Euro und im Vermögensplan sind 539 500 Euro derzeit einkalkuliert.

Allerdings wollen die Räte nicht auf Rücklagen zurückgreifen und daher noch massiv streichen. Das Ziel, so Geppert, könnte sein, den negativen Betrag von 390 000 Euro, der sich daraus ergäbe, auf 250 000 Euro zu reduzieren. Eine Kreditermächtigung hält der Bürgermeister angesichts dieses Projektvolumens für "unumgänglich".

Vom Haushaltsplan gestrichen wurden zum Beispiel die Vorhaben Bauhebebühne (25 000 Euro), die in der ersten Beratung noch spontan aufgenommen wurde, das Sommerferienprogramm (1000 Euro) sowie eine neue Webcam (5000 Euro). Aber es herrscht noch Streichbedarf, wenn ein Minus von 250 000 Euro erreicht werden soll. So richtig wollten sich die Räte am Mittwochabend noch nicht zu allem positionieren. Vieles soll auch in den Fraktionen noch einmal besprochen und abgestimmt werden.

Uneinigkeit besteht unter den Mitgliedern des Gremiums über den Bau einer Minigolf-Anlage (103 000 Euro), die Planungskosten für die Schlosshallen-Sanierung (62 000 Euro), die neue Küche für die Kindertagesstätte "Pfiffikus" (15000 Euro), Sicherheitsgitter für die Rolltore des Bauhofs (7000 Euro) sowie den Austausch des Belags vom Spielplatz Kinziganlagen (20 000 Euro) im Vermögenshaushalt.

Auch im Verwaltungshaushalt müssen die Räte Ende Januar noch eine politische Entscheidung darüber fällen, ob sie den Karl-Wöhrle-Weg weiter sanieren möchten (20 000 Euro), die Tür und den Vorplatz der Herlinsbach-Sporthalle erneuern werden (20 000 Euro) oder die Hochwasserschäden am Weg Oberstaigerhof beseitigen (25 000 Euro).

Kontrovers diskutiert wurden die Geländer-Erneuerung des Gassenstegs (50 000 Euro) und die neue EDV-Anlage mit Regissafe und Ratsinfosystem (laufende Kosten 5000 Euro). Gerade beim Gassensteg kam die Kritik der Räte überraschend. Josef Vedderer vom technischen Bauwesen stellte zwei Modelle aus Metall vor und beide stießen nicht auf Gefallen.

Geländer lieber aus Holz statt Metall

Marianne Lang (SPD) äußerte, dass die Entwürfe "weh tun für den Gassensteg". Hubert Kessler (Freie Wähler) betonte: "Mich spricht gar kein Vorschlag an." Hinzu käme, dass der Belag bei Glätte nicht rutschfest sei, das beklagten einige Wolfacher. Carsten Boser (Grüne) pflichtete bei: Er habe kürzlich zwei Jungs gesehen, die mit dem Fahrrad dort eine Rutschpartie veranstaltet hätten. Boser selbst habe Angst, bei Regen über den Belag zu joggen und dann auszurutschen. Lang fügte an, lieber ein Holzgeländer zu suchen, damit die Verletzungsgefahr nicht so groß sei, da die Stadt für den Abschnitt hafte.

Einstimmig wurde beschlossen, das Geländer auf jeden Fall zu erneuern, ob mit Metall oder Holz. Vertagt wurde hingegen die das Ratsinfosystem mit Regissafe.