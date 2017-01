Wolfach Barde mit komödiantischen Qualitäten

Wolfach . "Ankunft Freitag 13.", besser als mit diesem Reinhard-Mey-Lied konnte man den Abend in Wolfach an eben einem solchen Freitag den 13. nicht eröffnen. "Heute hier, morgen dort", auch die Hymne aus der Feder von Hannes Wader fand ihr dankbares Publikum.

Mit der Auswahl der gut 50 Jahre alten Lieder nahm der 32-jährige Musikant das Publikum mit in die Zeit der guten alten BRD und der Blumenkinder. "If you’re going to San Francisco" (Rombach studierte ein Jahr an der California State University), "Imagine" (er bekam dort die Anfänge der Obama-Administration mit), "Blowin’ in the wind" (das Mundharmonika-Spielen brachte sich Rombach auf den Autofahrten zur Musikhochschule in Trossingen bei), geschickt wob Rombach Stationen seiner musikalischen Ausbildung in das Programm ein.

Die drei Hippie-Hymnen am Stück dienten dem Barden zudem als Steilvorlage für die Aussage, es sei gerade jetzt wieder an der Zeit, sich lautstark für den Frieden und die Demokratie einzusetzen. Gesagt, gesungen und ein vielstimmiger Chor stimmte mit in das Volkslied "Die Gedanken sind frei" ein. Als gebürtiger Kaiserstühler war Rombachs Lieblingsstrophe natürlich die mit dem "Glas Wein und meinem Mädchen dabei" – vielleicht benötigte er diese aber auch als Überleitung. Diesmal zu Liebesbekundungen an zwei Frauen, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Zunächst "Michelle (my belle)", besungen von Paul McCartney. Ungleich spröder kam die Frau daher, die Reinhard Mey Patin für seine "Annabelle" gestanden haben könnte. R Rombach hatte mit den langen Satzkonstruktionen seine liebe Mühe. Wem die Annabelle zu ironisch war, der bekam zur Pause mit Herbert Grönemeyers "Halt mich" die richtige Portion aufrichtiger Liebe serviert. Dabei konzentrierte sich Rombach auf sein virtuoses Klavierspiel.