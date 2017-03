Wolfach "Baden-Württemberg ist heute ein Windkraftland"

Initiiert hatte dies Sandra Boser, die Landtagsabgeordnete der Grünen. Sie hatte Untersteller dazu eingeladen. Boser war es wichtig, über die Energieeffizienz und die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort zu sprechen.

Am liebtsten hätte Geppert von Untersteller einen Blick in die Glaskugel bekommen, welchen "substanziellen Beitrag" die Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach leisten solle, falls der Gütschkopf als Windkraftstandort ausfiele. "Der Gütschkopf ist im Moment ein großes Fragezeichen", beklagte er. Sein Kollege Bauernfeind, auf dessen Gemarkung sich der Gütschkopf befindet, merkte an: Wenn manche Standorte für Windkraftanlagen zunehmend nicht infrage kämen, dann stünde die Verwaltungsgemeinschaft irgendwann vor einem "Scherbenhaufen". Untersteller wollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und blieb bei seiner Prognose vorsichtig. Diesen Monat würde das Regierungspräsidium (RP) Freiburg entscheiden, ob der Gütschkopf als Balz- und Brutgebiet des Auerhuhns als Windkraftstandort aufgrund der Funde vom 23. Juni 2016 (wir berichteten) ausfiele. Bei weiteren Aussagen "befinden wir uns auf Glatteis" , so der Minister, er könne nicht sagen, wie der "substanzielle Beitrag" für Wolfach und Oberwolfach aussehe.

Boser sprach sich für ein Energieforum im Wolftal aus. Es bräuchte einen neutralen Experten, der sich besonders mit Artenschutz auskenne und Vor- und Nachteile aufzeigen könnte. Ihrer Erfahrung nach sei das Gespräch von Windkraftgegnern nicht immer erwünscht und Diskussionen würden meist intern geführt. Untersteller fand Bosers Vorschlag gut und sagte­: "Ich nehme es gern mit".