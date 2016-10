Wolfach Azubis haben die Qual der Wahl

Mittleres Kinzigtal. Die Wirtschaft boomt, die Auftragsbücher sind gut gefüllt und mit aktuell 1,9 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Arbeitsagentur-Bezirk Hausach erfreulich niedrig. Was die Bewerber freut, wird für die ausbildenden Betriebe zunehmend zum Problem: Zahlreiche Stellen sind unbesetzt und auch beim Nachwuchs kommt es zu Engpässen.

Das Kinzigtal bildet im Vergleich zu anderen Regionen in diesem Punkt keine Ausnahme. Im Gegenteil: Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen liegt hier beispielsweise deutlich über der ortenauweiten. "Besonders gute Chancen bieten sich für die Bewerber in Hausach und Umgebung, die noch eine Ausbildung in der Produktion und Fertigung suchen. Den 14 Bewerbern stehen 77 offene Lehrstellen gegenüber. Das entspricht einem Verhältnis von 5,5 Stellen je Bewerber – in der Ortenau sind es 3,53 in diesem Bereich", so Elisabeth Giesen, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenburg. Deshalb appelliert sie an Jugendliche ohne Ausbildungplatz, die sehr gute Situation für einen Ausbildungsstart noch in diesem Jahr zu nutzen.

Generell haben Jugendliche im Kinzigtal bei der Suche nach einer Lehrstelle gegenüber denen in der Ortenau statistisch gesehen eine deutlich größere Auswahl. "Die Bewerber haben durchschnittlich die Auswahl unter 4,2 Ausbildungsstellen. Für den Agenturbezirk Offenburg liegt das Verhältnis bei 3,27", sagt Elisabeth Giesen.