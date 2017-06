Wolfach Aufstieg in zweite Bundesliga

"Der Aufwand im Verein wird sowohl in organisatorischer wie auch finanzieller Hinsicht stark ansteigen", unterstrich er und führte als Beispiel Fahrten bis nach Regensburg an. Außerdem werde für jedes Heimspiel ein Schiedsrichter erforderlich sein. Ziel sei trotz dieser Herausforderungen der nachhaltige Klassenerhalt in der Bundesliga.

Weiterhin erinnerte Leitl in seinem Bericht an das Trainingslager in Öhringen, das in diesem Jahr wieder durchgeführt werden soll. Auch am Kuchenmarkt wolle die SG wieder teilnehmen, denn die Veranstaltung sei mittlerweile wichtigste Einnahmequelle für den Verein.

Den Aufstieg in die Landesliga schaffte die Damenmannschaft SG Wolftal, verkündete Damenwartin Elke Breitsch ebenfalls sportlichen Erfolg. Die Sportkeglerinnen aus Wolfach und Schapbach haben sich laut Breitsch gut "zusammen gerauft", was neben dem Aufstieg auch der zweite Platz im Pokalspiel belege.

Ziele erreicht

Über die sportlichen Resultate der vierten, dritten und zweiten Mannschaft, die alle ihre gesteckten Ziele erreichten, berichtete Sportwart Marcel Dörfel. "In beeindruckender Manier konnte unsere erste Mannschaft vorzeitig die Meisterschaft einfahren", erinnerte Dörfel an den großen sportlichen Erfolg.

In den Einzelmeisterschaften wurde Marko Teller Landesmeister und qualifizierte sich damit für die Deutsche Meisterschaft Ende Juni. Auch der Jugendbericht von Florian Faißt zeigte eine sich stetig steigernde Leistung des Kegelnachwuchses. Besonderer Dank ging an Manfred Fritsch und Karl-Heinz Dörfel, die die Betreuung der Kinder in allen Belangen übernommen haben. Auch an das Kegelbahnteam um Marco Schmider ging ein herzlicher Dank, denn die Bahn wird den Kindern kostenlos für das Training zur Verfügung gestellt.

Gemeinderat Hans Joachim Haller, unter dessen Leitung die Wahlen und Regularien durchgeführt wurden, überbrachte die Grüße von Bürgermeister Thomas Geppert und beglückwünschte die Sportkegler zu dem außerordentlichen großen sportlichen Erfolg.

Weitere Informationen: Vorstand: Vorsitzender: Marcel Dörfel, Vize: Markus Wurster, Kassierer: Timo Fritsch, erster Sportwart: Björn Albrecht, zweiter Sportwart: Mike Schondelmaier, Damenwartin: Elke Breitsch, Schriftführerin: Stefanie Schwarz, erster Jugendwart: Karl-Heinz Dörfel, zweiter Jugendwart: Manfred Fritsch, Pressewart: Florian Faißt, Zeugwart: Simon Leitl