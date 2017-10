Wolfach Auf der Jagd nach den Energiedieben

47 Kinder sind es in Wolfach, mit denen "Ede" erforscht, wo im Alltag Energie benötigt wird und wie fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energie ersetzt werden können. Es wird dann sogar richtig praktisch: Die Viertklässler dürfen an verschiedenen Haushaltsgeräten den Strom messen und in eine Tabelle eintragen. Denn es verstecken sich einige Energie-Schwerverbrecher im Haushalt und die gilt es für die Kinder, aufzudecken und zu "jagen". Auch Geräte, die auf Standby eingeschaltet sind, so erfahren die Herlinsbachschüler von Schneckenburger, fressen unbewusst Strom und sind sogenannte Energiediebe.