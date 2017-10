Wolfach Angeklagter der Volksverhetzung für schuldig befunden

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen im Jahr 2016 ein Interview des Zentralrats der Muslime in seinem Facebook-Account mit dem Begriff "Scheiterhaufen" kommentiert zu haben.

Um zu beweisen, dass außer dem Angeklagten auch andere Nutzer Zugriff auf den Account hatten, befragte der Verteidiger den Sohn des 62-Jährigen. Dieser gab an, er habe das Facebook-Konto des Vaters jederzeit nutzen können und habe das auch getan, um gemeinsame Bekannte zu kontaktieren. Er könne sich aber nicht an den zur Diskussion stehenden Kommentar erinnern und er wisse nicht, wer diesen gepostet habe.

Der Verteidiger hatte am ersten Verhandlungstag auch die Absicht des Angeklagten mit dem Kommentar zu Gewalt aufzurufen bestritten (der SchwaBo berichtete). Falls der Kommentar überhaupt von ihm stamme, habe er mit diesem Ausdruck die hasserfüllte Diskussion im Internet beenden wollen. Außerdem habe in der Mittelalter-Szene, in welcher der 62-Jährige unterwegs sei, der Begriff "Scheiterhaufen" eine andere Bedeutung als im allgemeinen Sprachgebrauch.