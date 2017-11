Wolfach Altweibersommer im Oktober

Wolfach . In die Statistik der Wetterwarte Wolfachs geht der Oktober als zu warm, etwas sehr sonnig, aber auch zu niederschlagsreich ein.

Er begann mit einer regnerischen, aber meist noch milden Wetterperiode, die zum Ende des ersten Drittels ausklang. Bemerkenswert in diesem Zeitraum war das Sturmtief Xavier, das am 5. Oktober auch im Schwarzwald für stürmische Böen sorgte. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland richtete es enorme Schäden an.

Danach durften sich die Wolfacher über zehn Tage sonniges Oktoberwetter freuen. Die Tagestemperaturen lagen verbreitet bei 20 Grad. Die begünstigten Sonnenlagen konnten sogar noch einige Grade drauflegen.