Wolfach "Altes Kamuffel 2" sichert sich den Sieg beim Hallencup

Wolfach (dor). Auch in der 19. Auflage bot der Hallencup des FC 1920 Wolfach am Samstag nach Dreikönig wieder Hallenfußball auf gutem, ab dem Halbfinale sogar sehr gutem Niveau. Die Organisatoren Joachim Wöhrle und Matthias Rauber zeigten sich nach dem Turnier deutlich zufrieden, wie in den Vorjahren war das Turnier wieder eine schöne Gelegenheit, die Wolfacher Fußballfamilie an einem Nachmittag zu vereinen. Nach den Spielen der Vor- und Zwischenrunde hatten sich mit den beiden Hallencup-Veteranen Altes Kamuffel 2 und dem Tennisclub auch zwei Newcomer für die Semifinals qualifiziert.