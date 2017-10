Wolfach "Alles hat im Wolftal so seinen Plan"

Was war für Sie die schönste Station?

Das ist schwierig zu sagen. Tabgha (Anm. d. Red.: Ort am Nordufer des Sees Genezareth in Galiläa) an sich, wo ich gelebt und gearbeitet habe, war ein kleines Paradies auf Erden. Und wenn wir dann herauskamen und Ausflüge machten, haben mir viele Stationen gefallen. Das ist ganz schwierig zu sagen, welche am schönsten war, weil jede Stadt, die wir besucht haben, einfach sein eigenes Flair hatte. Aber ich sage einmal so: Tel Aviv, Jerusalem und Bethlehem sind meine Highlights (Anm. d. Red.: Höhepunkte) gewesen.

Und weshalb?

Tel Aviv zum einen, weil es einfach in dieser arabischen, israelischen, jüdischen Welt eine westliche Insel ist, ein europäisches Großstadtflair verkörpert und nah zum Meer ist. Und dann gefiel mir auch die Stadt an sich mit ihrer schönen Architektur und den unterschiedlichen Baustilen. Es war sehr schön in Tel Aviv, wenn man entspannen wollte und ich einmal nichts von den Konflikten und der Religion mitbekommen wollte. In Jerusalem konnte ich in alle Kulturen eintauchen, weil einfach alles vertreten war: Christentum, Judentum und Islam. In Jerusalem gibt es auch einen westlichen Teil in der Neustadt. In der Altstadt herrscht das bunte Treiben, aber in der Neustadt geht es eher westlich zu und es gibt Shoppingzentren (Anm. d. Red.: Einkaufszentren). Von daher war es in Jerusalem ein Eintauchen in Alles. Und Bethlehem hat mir

auch gut gefallen, weil es hinter der Mauer liegt und eine ganz eigene Atmosphäre hat. Es war interessant, die Menschen dort kennenzulernen.

Welche Unterschiede haben sie dabei im Vergleich zu Ihrer Heimat, dem Wolftal, festgestellt? Haben die Menschen in Israel zum Beispiel ein weniger ausgeprägtes Zeitgefühl?

Auf jeden Fall, das Motto lautet in Israel: "So wenig Stress wie möglich." Je mehr Trubel es in den Großstädten gibt, desto weniger zeitlichen Druck empfindet man. Aber auch dieses Langsame hat, wenn wir gearbeitet haben, dominiert. Es hieß dann immer auf Arabisch: "Schweie, schweie" (Anm. d. Red.: "Langsam, langsam"). Und die Mentalität unterscheidet sich ebenso. Israelis und Palästinenser laden gern und oft zum Essen ein. Man ist relativ schnell Teil einer Familie, wenn man jemanden kennenlernt.

Wie war die Reise unter kulinarischen Aspekten betrachtet? Mussten Sie sich anfangs beim Essen umstellen?

Weniger. Dadurch, dass wir in einem deutschen Kloster mitgelebt haben, war das Essen auch überwiegend deutsch. Mit dem, was es an arabischen Essen gab, hatte ich keine Probleme, das fand ich immer richtig lecker.

Was gab es da zum Beispiel?

Spezialitäten sind viel Hühnchen, aber typisch sind auch Falafel und Schawarma.

Und wie sind Sie mit Ihrer Familie in Kontakt geblieben? Haben Sie geskypt oder telefoniert?

Hauptsächlich sind wir über Skype und WhatsApp in Kontakt geblieben.

Sie wurden oft eingeladen, haben Sie auch Freundschaften fürs Leben geschlossen?

Also das jetzt eher weniger, weil Tabgha abgelegen ist. Die Mitarbeiter von uns waren alle arabische Christen. Mit denen hatten wir Volontäre in der Einrichtung und im Klosterladen Kontakt, aber nach außen hin eher weniger, weil das einfach von der Lage her nicht gegeben war.

Aber würden Sie noch einmal dorthin reisen?

Auf jeden Fall. (lacht) Es ist auch schon geplant, kommendes Jahr an Ostern, weil es in der Klostergemeinschaft der Benediktinermönche in Tabgha einen Zusammenschluss von ehemaligen Volontären gibt, der an Ostern zusammenkommt, um gemeinsam das Hochfest zu feiern.

Inwiefern hat Sie das Jahr in Israel beruflich geprägt? Wussten Sie schon nach dem Abitur, was sie einmal ausüben möchten?

Also beruflich gesehen, hat es mich bestätigt. Ich wollte nach dem Abi in Richtung soziale Arbeit gehen. Jetzt ist es letztendlich Erziehungswissenschaft geworden. Ich bin schon in dem gleichen Feld geblieben, nur ein bisschen hin- und hergeschwankt. Eigentlich hat mich meine Reise nur bestätigt, etwas in diesem Sozialbereich zu machen.

Wie hat Sie das Leben in Israel persönlich geprägt?

Man ist einfach selbstgereift und auch ein Stückchen weit selbstbewusster geworden, finde ich. Man ist einfach offener, auf Leute zuzugehen, was ich vor allem durch die dortige Kultur noch mehr gelernt habe.

Sie werden in Köln studieren, haben ein ganzes Jahr im Ausland verbracht: Sind Sie Ihrer Heimat, dem Wolftal, denn weiterhin verbunden? Ist das ein Fleckchen Erde, wohin Sie gern zurückkehren?

Ja, auf jeden Fall. Anfangs, als ich zurückgekommen bin, war es ungewohnt und ich habe mich auch erst einmal wieder ein Stückchen fremd gefühlt, weil ich neu ankommen musste: Die Landschaft, die gleiche Sprache, es ist alles so strukturiert gewesen, alles hat hier so seinen Plan. Aber natürlich mit der Zeit – ich war jetzt einen Monat im Wolftal – hat sich das wieder eingependelt. Ich fühle mich sehr wohl hier.

Die Fragen stellte Melanie Steitz.

Christian Bröhl ist 20 Jahre alt. Seit Oktober studiert er Erziehungswissenschaften in Köln. Er hat sein Abitur 2016 am Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach absolviert. Danach begann für den damals 18-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt: Ein Jahr lang arbeitete er als Freiwilliger in der Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte "Beit Noah" am See Genezareth in Nordisrael. Für den Schwarzwälder Bote hat er von August 2016 bis August 2017 ein Auslandstagebuch geführt und über seine Erlebnisse berichtet. Seine Motivation zu diesem doch recht mutigen Schritt erhielt der Jüngste von fünf Geschwistern durch zwei mehrwöchige Pilger- und Solidaritätsreisen in den Jahren 2014 und 2015, die er gemeinsam mit seinen Eltern, Diakon Willi und Renate Bröhl, ins Heilige Land unternahm. "Beit Noah" liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Benediktinerkloster in Tabgha. Dort kümmerte sich der Oberwolfacher in der Funktion als Volontär um Behindertengruppen aus Israel und Palästina, die Instandhaltung der Anlage sowie den Verkauf im Klosterladen. Es heißt, in Tabgha habe Jesus fünf Brote und zwei Fische vermehrt, um 5000 Menschen zu speisen. Der Ort an sich ist heute ein beliebter und bekannter Pilgerort. Daher besuchen täglich zahlreiche Touristengruppen das Kloster und seinen kleinen Laden.

Niemals hält man sich so klug, wie mit 18 oder 19 Jahren. Daher ist es gut, wenn junge Menschen ,wie der Oberwolfacher Christian Bröhl, nach dem Schulabschluss über den Tellerrand schauen und ein Jahr den Freiwilligendienst im Ausland absolvieren.

Bröhl ist danach – wie er es selbst formuliert – viel selbstbewusster geworden. Er hat auch gelernt, auf Leute zuzugehen und mit unterschiedlichen Kulturen klar zu kommen. Israel ist schließlich kein leichtes Pflaster. Es gibt dort eine Menge Konflikte. Diese Erfahrungen können auch widerstandsfähiger machen.

Aber der Oberwolfacher ist vor dieser Reifeprüfung nicht zurückgeschreckt oder hat unter Heimweh gelitten. Er weiß nach dem Jahr endlich, was er konkret studieren möchte und hat schon einen Platz an der Universität in Köln ergattert. Nun beginnt für ihn ein neues Abenteuer.

Früher galt ein solcher Auslandsaufenthalt noch als exotisch. Wer ist damals schon nach New York oder Cambridge für längere Zeit gereist? Heute ist es für Jugendliche beinahe normal.

Und jeder, der mit sich hadert, was er später einmal machen möchte, sollte ruhig die Chance ergreifen und einen Auslandsaufenthalt nach dem Schulabschluss wagen: Denn so jung und frei ist man nie wieder –­ und der Ernst des Lebens beginnt noch früh genug.