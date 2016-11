Wolfach Adeles Hit ist Liebling des Abends

Danach wanderten die Melodien schön über die einzelnen Register und selbst die vorwitzige Piccolo-Flöte wurde im Finale mit tatkräftiger Unterstützung durch die Pauken wieder eingefangen.

Nach Liedern aus dem Musical West Side Story aus den 1950er-Jahren, "California dreaming" und anderen Welthits der "Mamas and Papas" aus den 1970er-Jahren sowie Liedern der Band Supertramp aus den 1980er-Jahren kam die Kapelle bei Adele an.

Siegfried Weißer hatte ein Arrangement zum Album "21" im Internet entdeckt und sich sofort in die Musik verliebt. "Someone like you", mit schönen Saxophon-Sololäufen unterlegt, war das Lieblingsstück des Abends. Aber das Publikum ließ die Musiker erst nach zwei Zugaben gehen und kam voll auf seine Kosten.