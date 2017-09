Wolfach Abschied von der Macht in Berlin

Einige Baustellen hat die Wolfacherin politisch noch offen. Um die miese Breitband-Situation im Kinzigtal will sie sich weiter kümmern und der Telekom noch Dampf machen, mit Druck aus der CDU und dem Ministerium. Dafür hat sie bisher schon heftig gekämpft. Auch die Unterstützung der Hebammen will sie weiter begleiten, kündigt sie an. Da ist und bleibt sie Vorsitzende eines neuen Vereins, der die Hebammen im ländlichen Raum fördert und unterstützt. Außerdem wird man sie auch in Zukunft beim ein oder anderen landwirtschaftlichen Termin im Schwarzwald und in der Ortenau treffen. Die Winzer und Obstbauern waren ihr in der Zeit im Bundestag ans Herz gewachsen.

Nun aber erst einmal durchschnaufen. "Das muss sich erst einmal alles setzen", sagt die künftige Ex-MdB. Im Oktober wird sie 60. "Ich gehe noch nicht in Rente", lacht sie.