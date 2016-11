Wolfach Abrakadabra im Löwen

Die Show war in vier Module unterteilt, damit genügend Zeit blieb, kulinarische Offenbarungen wie das Wolfsbarschfilet auf Belugalinsensalat und Kürbiscarpaccio zu genießen. In grauem Gehrock und mit sparsamer Requisite hielt Gagel eine Art Prolog mit seinem allerersten Kunststück als achtjähriger Junge: "Alles begann mit einem roten Tuch in der rechten Faust." Und schon wanderte die Textilie in die linke Hand und zurück – mal in rasendem Tempo, mal in Zeitlupe.

Großes Vergnügen bereitete es dem Magier, die Gäste in seine Illusionskunst einzubeziehen, ja, sie zum Mittelpunkt des Geschehens zu machen. Da wurde Martina aufgefordert, in aller Stille an drei Farben und eine Zahl zu denken. Gagel richtete seine "Antennen" aus, fing mit schwarzer und weißer Kreide auf seiner Staffelei zu malen an und fügte Zahlen in sechs Quadraten ein. "Sind die Farben richtig und ist die Zahl dabei?", fragte er Martina und die Protagonistin antwortete, dass die Farben bisher stimmen, aber eine fehle und die Zahl auch nicht dabei sei. Perplex verfolgte sie, wie Gagel mit pinkfarbener Pastellkreide senkrecht, waagerecht und sämtlichen Diagonalen die Zahl 76 errechnete: sowohl die fehlende Farbe, als auch an die betreffende Zahl hatte sie gedacht.

Eine leicht erotische Prise würzte die Show, als die Asche der in einer Feuerschale verbrannten Notiz auf dem entblößten Bauch des Magiers die in einem Kartensatz fehlende Herz 10 abzeichnete. Eine Zuschauerin hatte zuvor verdeckt die Initialen der Kartenfarbe auf dem Zettel notiert. "Irgendwann hört man auf, darüber nachzudenken, wie es funktioniert und nimmt es hin", war einem Gespräch am Tisch zu entnehmen, bevor das traumhafte Dessert aus hausgemachten Maronimousse aufgetragen wurde.

"Jungfrau" schwebt frei

Um nichts Geringeres als Menschheitsträume ging es im Finale des Zauberers, wie beispielsweise Papier in Geld verwandeln und dem Alltag entschweben. Spektakulär ließ Gagel die berühmte "Jungfrau" frei durch die Luft fliegen. Stürmischer Applaus und Bitten um Zugabe war der wohlverdiente Lohn für eine fantastische Show, die keine Wünsche offen ließ.