Oberwolfach/Wolfach (fs). Bei der Bewirtung der Kreuzsattelhütte in Oberwolfach durch den Wolfacher Verein "Pwojé men kontre", der ein Waisenhaus und eine Schule in Beaumont in Haiti betreibt, gab es auch eine offizielle Spendenübergabe. Gudrun Dreyer, die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats in Altenheim (Neuried), überreichte der Vereinsvorsitzenden Anke Brügmann für ihre Arbeit in Haiti das von den diesjährigen Konfirmanden in Altenheim gespendete Dankopfer in Höhe von 775 Euro.