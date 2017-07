Wolfach 500 Euro Schmerzensgeld

Wolfach. Der Angeklagte wies in seiner Vernehmung darauf hin, dass die Beziehung zu seiner Freundin bereits im Vorfeld der Tat sehr angespannt gewesen sei. Am 5. November 2016 fuhr er nochmals zu ihr nach Haslach. Sie hätte auf der Treppe des Hauses auf ihn gewartet, sei dann sofort in ihr Auto gestiegen und los gefahren. Er fuhr ihr hinterher, da dies sein üblicher Heimweg sei.

In der Haslacher Bergstraße hätte sie angehalten, er überholte sie mit seinem Wagen, stieg aus und lief zu ihr ans Auto. Es sei zu einem heftigen Streit gekommen. Sie biss ihn in den Finger der linken Hand. Aus einem Reflex heraus hätte er ihr dann mit der flachen Hand an die Lippe geschlagen. Dabei sei wohl die Platzwunde entstanden. Mit der rechten Hand, an der er zu diesem Zeitpunkt einen Verband wegen einer Verletzung trug, hätte er sie weder schlagen noch an ihren Haaren ziehen können.

Das Opfer, eine 29-jährige Friseurin, schilderte hingegen, zum Teil unter Tränen, dass der Angeklagte sie in der Bergstraße überholt, sein Auto quer gestellt und sie damit zum Halten genötigt hätte. Er sei zu ihrer Fahrertür gelaufen und versuchte sie mit der rechten Hand an den Haaren aus dem Auto zu ziehen, obwohl sie noch angeschnallt gewesen sei. Sie biss ihm in die linke Hand, er schlug ihr dann mehrfach ins Gesicht.