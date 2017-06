Wolfach 300 Motorradfahrer reisen ins Städtle

Seit bereits 21 Jahren organisiert die Stadt Wolfach das jährliche Biker-Weekend. Es ist die größte motorradtouristische Veranstaltung Deutschlands, die von einer Kommune organisiert wird. Mit den diesjährigen Anmeldungszahlen wird auch das Niveau von 2016 konstant gehalten: An der 20. Auflage des Vorjahrs hatten ebenfalls rund 300 angemeldete Motorradfahrer und deren nicht gezählte Begleitpersonen teilgenommen, was so viel war, wie noch nie zuvor (wir haben berichtet).

Selbstläufer in Szene

"So gut wie keine Werbung" bräuchte Maier mehr dafür machen, die Marke sei zu einem Selbstläufer geworden, betont der Tourist-Info-Chef. Viel laufe auch über Mundpropaganda. Wenn ein Besucher von der Qualität, dem guten Service und den durchstrukturierten Abläufen der Veranstaltung sowie der Landschaft überzeugt sei, brächten diese neue Teilnehmer beim nächsten Mal mit. "Dadurch wachsen wir immer wieder", beschreibt Maier.

Das Event strahle auch in die Region aus, so der Tourist-Info-Chef. Die Gäste kämen nicht nur in Wolfach, sondern auch in den umliegenden Gemeinden wie Oberwolfach, Gutach und Hofstetten unter (siehe Info).

Neben 54 Straßentouren während der Week und täglich mindestens 15 geführten Touren mit ortskundigen Guides beim Weekend erwarten die Teilnehmer auch Workshops, Kurse und Sicherheitsfahrtrainings.

Höhepunkte ist sicherlich der Hock zum Tagesausklang am Donnerstag, 15. Juni, ab 18 Uhr im Schlosshof. Dort wird es Benzingespräche und Unterhaltung durch Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt geben, auch die Nachzügler werden begrüßt und der Tag in den Biergärten der oberen Hauptstraße ausgeklungen.

Ein Grillabend ist am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr geplant. Das Duo "Linus Colorado & Jeanine" spielt Folk-Rock-Musik im Schlosshof. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Schlosshalle verlegt. Die Band Cockpit tritt dann beim Abschlussabend am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr im Schlosshof auf. Der Eintritt ist frei.

Zwei wichtige Neuerungen seien diesmal ins Programm aufgenommen worden, so Maier. Dies sei zum Einen das "Schräglagentraining mit Ausleger". Dabei fahren die Motorradfahrer mit Seitenarmen in die Kurven und können testen, wie weit sie gehen können, ohne dabei umzukippen.

Zweite Neuerung

Zum Anderen werden die Touren "Biken & fliegen 1 ... vom Schwarzwald zum Bodensee" und "Biken & fliegen 2 ... in den Sonnenuntergang über Wolfach" angeboten. Beide sind am Montag, 12. Juni, bereits ausgebucht. Dabei fahren die Biker zum Flugplatz Winzeln-Schramberg und umkreisen von dort aus mit Fliegern des Luftsportvereins Schwarzwald den Bodensee oder Wolfach.

Lange im Voraus hat Maier mit seinem Team das Programm ausgearbeitet. Die einzelnen Bestandteile haben sich zwar kontinuierlich entwickelt, aber bereits vier Wochen nach dem Biker-Weekend 2016 saßen alle zusammen, um auszuwerten.

Danach wurde wieder organisiert, denn Mitte und Ende Oktober 2016 sollten die ersten Teilnehmer ihre Touren fürs kommende Jahr buchen können. Und somit ist nach der Biker’s Week immer auch ein Stück weit vor der kommenden Biker’s Week.

Weitere Informationen: Übernachtungen: Die ankommenden Biker reisen aus allen Himmelsrichtungen an. Diejenigen, die keine Einheimischen sind, kommen zumeist in Hotels unter. Aber auch auf dem Campingplatz wird übernachtet. Laut Vinzenz Blum, Inhaber vom Trendcamping in Wolfach-Halbmeil haben sich bereits zehn Biker, unter anderem aus der Schweiz, angemeldet, die ab 10. Juni, ihre Zelte in Halbmeil aufschlagen werden. Auf der Wiese gebe es aber sicherlich noch Platz für zehn weitere Gäste. Auch bei den Zimmern seien freie Kapazitäten vorhanden. Vor allem zieht es die Biker ins Zentrum: Das Hotel Krone in Wolfachs Hauptstraße ist "voll ausgebucht", teilt die Senior-Chefin Ursula Tibaldi auf SchwaBo-Anfrage mit. Meist würden die Biker in Gruppen anreisen und schon gleich bei der Abreise fürs nächste Jahr im Voraus buchen. Viele stammen diesmal aus der Nähe von Köln. Im Landidyll Hotel Hirschen geht es gemächlicher zu. In der Oberwolfacher Einrichtung übernachten sieben Biker aus Zürich, so Mitarbeiterin Ramona Konings. Einer von ihnen sei privat vor Kurzem dort gewesen und nun mit Gruppe erneut angereist. Das gesamte Programm der Biker’s Week und des Biker-Weekends ist auf der Internetseite www.wolfach.info zugänglich.