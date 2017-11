Wolfach 17-Jährige ist neue Leiterin des Kirchenchors

Musikalisch bringt die sympatische, aufgeschlossene junge Frau eine gute Vorausbildung mit. Die heute 17-Jährige hatte schon bei ihrer Mutter Sonja gelernt, die den katholischen Kirchenchor in Biberach leitet. Die Tochter sang fünf Jahre als Sopranistin. Zudem ist sie noch als Organistin in der gesamten Seelsorgeeinheit in Zell am Harmersbach. Durch ihre Mutter ist sie auf die Chorausbildung aufmerksam geworden.