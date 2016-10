Wolfach 16 Hektar Weiden fertig eingezäunt

Wolfach. Der im Juni vom Wolfacher Gemeinderat beschlossene Weidezaunbau ist abgeschlossen. Sieben Steillagenflächen von annähernd 16 Hektar sind auf der Gemarkung eingezäunt worden, mit dem Ziel, durch Beweidung die Landschaft offen zu halten.

Die Kosten beziffern sich auf rund 69 000 Euro, die zu 50 Prozent aus Landesmitteln bezuschusst werden. Der Rest wird entsprechend der Flächenanteile auf die beteiligten Grundstückseigentümer, unter anderem die Kommune, umgelegt.

Am Mittwoch trafen sich Bürgermeister Thomas Geppert, Projektleiterin Nicole Schmid und die Geschäftsführerin des Landschaftsentwicklungsverbandes (LEV) Kim Ebinger mit den Bewirtschaftern zum Abschluss des Projektes an der "Panorama-Wanderhütte" am Vorstadtberg. Auch Markus Wussler war als Vertreter der ausführenden Firma zum Ortstermin gekommen.