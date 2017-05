Wolfach 100 Jahre Medizingeschichte kompakt

Unvorstellbar findet Buntru, dass das Krankenhauspersonal die Patienten bis zu den 1960er-Jahren auf Bahren in die verschiedenen Stockwerke getragen hat. Erst mit der baulichen Erweiterung habe es dann einen Aufzug gegeben, um den Transport komfortabler gestalten zu können.

Auch unangenehme Kapitel der Vergangenheit werden in der Chronik angeschnitten, so zum Beispiel der Betrieb in den schwierigen Nachkriegsjahren, während des Nationalsozialismus oder die heutige Herausforderung, geeignetes Führungspersonal für den Standort im ländlichen Raum zu gewinnen.

200 Mitarbeiter zählt das Klinikum derzeit – allein 135 von ihnen arbeiten in Vollzeit. Ob die Einrichtung noch weitere Jubiläen erwarten kann, dem blickt Buntru optimistisch entgegen. Die Zahlen könnten sich schon sehen lassen, so Pflegedirektor Marco Porta. "Wir sind hier in Wolfach entspannt", teilt er mit. Und Volker Ansorge, Ärztlicher Direktor, fügt hinzu, dass es sich bei der Einrichtung um "keine medizinische Versorgung zweiter Klasse" handele, sondern auch die Qualität und das Niveau im ländlischen Raum einer Uniklinik ähnele. Bereits heute, nachdem auch beispielsweise in Schramberg 2011 die Klinik geschlossen wurde, werden etliche Menschen aus den umliegenden Landkreisen im Ortenau-Klinikum behandelt.

Höhepunkt des Jubiläumsjahrs ist der "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 9. Juli. Von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucher "Medizin zum Anfassen": Fachkliniken stellen sich vor und es gibt Vorträge zu Gesundheitsthemen. Am Freitag, 30. Juni, lädt die Klinik dann zu einem Festakt mit Mitarbeitern und Gästen ein.

Weitere Informationen: Chronik: Am 1. Mai 1915 wurde der Grundstein für das Wolfacher Krankenhaus gelegt. Zuvor dienten das Gutleuthaus und das Spital zur Behandlung von Kranken. Am 9. Februar 1917 wurde der neue Komplex auf dem Berg eingeweiht. Von der Stadtklinik zum Kreiskrankenhaus wurde die Einrichtung 1975/76 umgewandelt. 2007 erfolgte dann die Zusammenführung mit anderen Standorten zum Eigenbetrieb "Ortenau-Klinikum".