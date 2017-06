Wohin am Wochenende - Teil 3 Fünf Ausflugtipps der Online-Redaktion

Die Hirschgrund Zipline Area Schwarzwald in Schiltach schießt einen mit 60 Stundenkilometern in andere Sphären. Unmittelbarer kann man den Schwarzwald kaum erleben: An sieben Ziplines fliegen die Mutigen über Täler und Hügel, quer durch den Wald und auf Augenhöhe mit Wipfeln und Vögeln.

Ziplines sind gespannte Stahlseile über das Tal, die mit Gurt, Helm und einer speziellen Seilrolle befahren werden. Diese Ziplines oder auch Flyingfox genannt, kennt man bereits aus Hochseilgärten, allerdings nicht in dieser Höhe und Länge. Die längste Einzelbahn ist unfassbare 570 Meter lang und über 80 Meter hoch - das ist deutschlandweit einmalig! Insgesamt befährst Du 1,6 km Stahlseil an sieben Bahnen.

Volksfest Balingen

Das Volksfest Balingen lockt am Fuße der Burg Hohenzollern auf dem Messegelände mit bunten Fahrgeschäften für Jung und Alt, mit ausgelassener Feierstimmung. Ein Vergügungspark der Extraklasse soll nicht nur die kleinen Gäste verzaubern. Das stets prall gefüllte Festzelt punktet mit seinem traditionellen Gebräu.

Riedsee Donaueschingen

Der Riedsee liegt bei Donaueschingen zwischen Allmendshofen und Pfohren im Schwarzwald-Baar-Kreis. Er entstand im Rahmen des Kiesabbaus. „Riedsee“ ist eigentlich die Bezeichnung für eine Gruppe von Baggerseen: Riedsee I und II sind die beiden größeren Seen. Der dritte See ist ein kleinerer See mit Badestrand direkt am Campingplatz und wird „Badesee“ genannt.

Auch die beiden größeren Seen sind beliebte Badeseen und werden gerne zum Surfen genutzt. In unmittelbarer Nähe gibt es weitere kleine Seen. Vom Ort Pfohren aus erreicht man am besten den östlich gelegenen Riedsee sowie den Campingplatz mit dem kleineren Badesee. Über die Abfahrt „Hüftingen-Süd“ der B27 erreicht man Riedsee II.

Maximilian Ritterspiele Horb am Neckar

Die Maximilian Ritterspiele ziehen jedes Jahr rund 30.000 Gäste aus ganz Baden-Württemberg an, um eines der großen mittelalterlichen Schauspiele Deutschlands in Horb am Neckar zu bestaunen. Herzstück der Maximilian Ritterspiele ist der Turnierplatz, auf dem sich Ritter hoch zu Ross rasante Schaukämpfe liefern. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung werden die Ritterturniere dieses Jahr auf dem historischen Horber Marktplatz stattfinden - eine Kulisse wie geschaffen für eine so geschichtsträchtige Vorführung.

In der Horber Innenstadt lockt außerdem der große Mittelaltermarkt: Hier tummeln sich über 200 Händler und Handwerker. Gaukler und Spielleute sind unterwegs, Schwertkämpfer, Tavernenspiel, Kinderritterspiele, Landsknechtslager, Speis und Trank sind geboten.

Kletterpark Waldheim

Der Kletterpark Waldheim in Albstadt-Ebingen ist ein Hochseilgarten inmitten des natürlichen Baumbestandes. Zwölf verschiedene Parcours mit über 90 verschiedenen Kletterelementen führen bis auf 20 Meter Höhe. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen garantieren großen und kleinen Besuchern Parcours, die ihren Vorlieben und Möglichkeiten entsprechen. Die Mischung aus besonderer Naturerfahrung, Nervenkitzel und Klettervergnügen verspricht ein unvergessliches Erlebnis.