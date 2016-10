Wörnersberg Wappen thront nun aufdem "Wörnersberg"

Wörnersberg. Kurzer Rückblick: Rund 25 000 Euro hatte sich die 250-Seelen-Gemeinde das Abbild ihres Ortswappens, das bei Nacht angestrahlt wird, kosten lassen. Nun sollte das Kunstwerk aus Sicherheitsgründen wieder entfernt werden. Denn das Landratsamt Freudenstadt hatte festgestellt: Bei dem Kreisel in Wörnersberg handelt es sich um einen Innerortskreisel mit Außerortscharakter. Laut Richtlinie für Anlagen von Landstraßen (RAL) ist eine Anlage auf einem Kreisel außerhalb eines Orts "so zu gestalten, dass sie im Regelbetrieb nicht überfahren werden kann", und "auf ihr dürfen keine Hindernisse angeordnet werden, die bei einem Anprall durch ein Kraftfahrzeug zu schwerwiegenden Unfallfolgen führen können".

"Hätten wir es damals schon gewusst, hätten wir es gleich so gemacht", hatte Reinhold Möhrle, Bürgermeister der kleinsten selbstständigen Gemeinde im Landkreis Freudenstadt, betont, als er das Untersuchungsergebnis im Gemeinderat bekannt gab. Das Kunstwerk wieder abzubauen, kam für Bürgermeister und Gemeinderäte nicht in Frage, und so entschieden sie sich, es auf einem Hügel zu platzieren.

Damit sich die Kosten im Rahmen halten, sollte der Großteil der Arbeiten in Eigenleistung erfolgen. An einem Samstag trafen sich die Ratsmitglieder und Helfer, um das Kunstwerk im Beisein seines Erschaffers, dem Kunstschmied Anton Armbruster, fachgerecht abzubauen, um die drei Bäume zu fällen und die Buchskugeln in Kübel einzupflanzen. Nachdem Lampen und Kabel entfernt waren, gingen die Helfer daran, die 2,20 Meter hohen Stahlstützen, auf dem die eiserne Kirche später wieder befestigt werden sollte, anzubringen. Nachdem auch noch der Humus abgetragen war, konnte eine Baufirma damit beginnen, den Hügel aufzuschütten. Währenddessen wurde das Kunstwerk in einem Malergeschäft mit neuer Farbe überzogen.