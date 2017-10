Wörnersberg Vergaben für Feuerwehrhaus

Einstimmig vergab der Gemeinderat die Estricharbeiten für 5446 Euro an die Firma Roller aus Wildberg, die Gipserarbeiten für 39 079 Euro an die Firma Lehmle-Letzgus aus Waldachtal und die Schlosserarbeiten für 6624 Euro an die Firma Stein aus Loßburg. Bürgermeister Reinhold Möhrle legte dem Gremium verschiedene Vorschläge für den Außenanstrich vor.

Die Gemeinderäte entschieden sich für ein rotes Farbelement und für die Anbringung des neuen Feuerwehrlogos.