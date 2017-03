Wörnersberg (bine). Der Wörnersberger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt, dass am Samstag, 1. April, ab 9 Uhr eine Waldputzaktion stattfinden soll, an der sich auch die Jugendfeuerwehr und die Jäger beteiligen. Als Ausweichtermin wurde der darauffolgende Samstag festgehalten. Eine etwa zweistündige Waldbegehung des Gemeinderats wurde für einen Freitagabend auf 17 Uhr festgesetzt. Der Termin wird noch bekannt gegeben.