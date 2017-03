Wörnersberg Künftig nach Aufwand

Ebenfalls geändert wird nach einem einstimmig gefassten Gemeinderatsbeschluss die Vereinbarung über die Betreuung der Kindergartenkinder aus Wörnersberg durch die Gemeinde Pfalzgrafenweiler.

Laut Bürgermeister Reinhold Möhrle gibt es momentan keine zu betreuenden Kleinkinder in Wörnersberg. Da die Plätze für die Kleinsten in der Kinderkrippe trotzdem bereitgehalten werden, sind sie in den Vertrag aufzunehmen, sodass jetzt für sämtliche Kinder bis sechs Jahre eine gemeinsame Regelung getroffen wurde. Diese finden im Familienzentrum der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzgrafenweiler Kindergarten- und Krippenplätze, wofür die Gemeinde Wörnersberg die anteiligen Kosten nach Abzug der Elternbeiträge und weiterer Einnahmen übernimmt.