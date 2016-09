Wörnersberg Gemeinderat zerlegt die Kirche

In den nächsten Tagen und Wochen werden auf dem vorhandenen Fundament drei Stahlträger mit einer Länge von rund 2,30 Metern aufgesetzt und in Erde eingebettet. Eine Baufirma wird den Erdhügel aufschütten und verdichten. Bei ihrem nächsten Arbeitseinsatz werden die Gemeinderäte das Kunstwerk dann auf dem Hügel platzieren und bodendeckende Pflanzen, neue Tannen sowie die kugeligen Sträucher in die Erde setzen. Komplettiert wird das Ensemble am Ende mit einer neuen Beleuchtung.