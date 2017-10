Wörnersberg Gemeinde geht an die Rücklagen

Für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen sind 28 000 Euro eingeplant. Hier geht es um eine Rutschung an der Straße im Zinsbachtal, die behoben werden muss. Für weitere 20 000 Euro sollen im gesamten Ort kleinere Sanierungsmaßnahmen an den Straßen vorgenommen werden. Trotz der hohen laufenden Kosten wird die Gemeinde Wörnersberg 2018 größere Investitionen tätigen und für ihre Feuerwehr ein neues Fahrzeug für 140 000 Euro beschaffen. Der Bürgermeister hofft auf einen Zuschuss in Höhe von knapp 38 000 Euro. Für die Sanierung des Hochbehälters sind 123 000 Euro eingestellt. Die Maßnahme soll jedoch nur umgesetzt werden, sollte es trotz Sanierung der Folie erneut zu Problemen kommen, so der Bürgermeister.

Fraglich ist auch, ob für 20 000 Euro tatsächlich Waldgrundstücke und für 70 000 Euro weitere Grundstücke gekauft werden. Sicher ist dagegen, dass der Spielplatz in der Ortsmitte für 10 000 Euro neue Spielgeräte bekommt. Da nicht klar ist, ob alle Maßnahmen, wie im Haushaltsplan vorgesehen, auch realisiert werden, sieht Möhrle die geplante Rücklagenentnahme von 361 000 Euro nicht als problematisch an.

Er ist sich sicher, dass die Rücklagen der Gemeinde Wörnersberg in den kommenden Jahren ohnehin wieder ansteigen werden, da zwischen 2019 und 2021 keine teuren Investitionen mehr geplant sind. "Dann sind alle großen Maßnahmen erledigt", erklärte Möhrle, der Heike Schwizler für das Zahlenwerk dankte.

Der Gemeinderat hatte keinerlei Einwände und stimmte dem Haushaltsplan 2018 geschlossen zu.