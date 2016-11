Wörnersberg Gemeinde bleibt weiter schuldenfrei

Fürs Personal muss Wörnersberg knapp 36 000 Euro bezahlen und für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen weitere 31 000 Euro. Bei den Investitionen schlägt der Umbau des Feuerwehrgebäudes mit zusätzlichen 68 000 Euro zu Buche. 2016 waren dafür bereits 315 000 Euro vorgesehen. Für die Breitbandversorgung wird der bisherige Ansatz um 72 000 Euro erhöht. 5000 Euro wurden für einen von der Stadt Altensteig initiierten Themenweg Zinsbachtal eingestellt. Für den Kauf von Grundstücken werden 210 000 Euro und für den Kauf von Wald 20 000 Euro bereitgestellt.

Der Haushaltsplan 2017 sieht eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt von 28 000 Euro vor. Durch eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von rund 258 000 Euro bleibt die Gemeinde Wörnersberg auch weiterhin schuldenfrei. In den kommenden Jahren steht der Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs an. Hohe Kosten sind außerdem für die Sanierung des Hochbehälters zu erwarten.