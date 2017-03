Wörnersberg (bine). Beim Breitbandausbau in Wörnersberg können die Kabel weitgehend auf gemeindeeigenen Flächen verlegt werden, informierte Bürgermeister Reinhold Möhrle in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Wörnersberg schließt sich bei der bereits laufenden Ausschreibung an die Gemeinde Pfalzgrafenweiler an, die alles Erforderliche abwickelt. Möhrle machte darauf aufmerksam, dass bei vorhandenen Leerrohren die Verlegung von Glasfaser bis in die Häuser möglich sei. Man wolle sich dazu mit den Stadtwerken Altensteig in Verbindung setzen, die beim "schnellen Internet" einen Schritt weiter seien, und auf deren Erfahrungswerte zurückgreifen.