Wirtschaft Drogeriemarkt-Kette DM rüstet digital auf

Ein wichtiger Schritt in Richtung Vernetzung und Digitalisierung ist die Ausgabe von insgesamt 25.000 Smartphones an die Belegschaft des Karlsruher Drogeriekonzerns. Die Vorteile dieser Strategie liegen für die Gebietverantwortliche klar auf der Hand: "Die Smartphones sind für die Mitarbeiter vor Ort eine enorme Arbeitserleichterung. Mit den Geräten haben sie den Bestand immer im Blick und können gleichzeitig die Kunden besser beraten." Die Geräte erlaubten es den Mitarbeitern etwa Inhaltsstoffe abzurufen oder offene Fragen zu klären. "Die Beratungs-Kompetenz steigt dadurch erheblich", meint Hübner.

Getestet habe man den Einsatz der elektronischen Helfer bereits in einigen Pilot-Filialen. "Nach anfänglicher Skepsis haben die Mitarbeiter das Angebot voll angenommen und möchten die Arbeit mit dem Smartphone nicht mehr missen". Auch beim Kunden fordere das ein gewisses Umdenken, "das ist aber nur eine Frage der Zeit", glaubt Hübner.

Zudem setzt das Unternehmen zunehmend auf die Vermarktung etwa von Kosmetikprodukten über soziale Netzwerke. "Die Kosmetikmarke NYX, die wir in unseren Filialen exklusiv vertreiben, erfuhr bei der Einführung einen regelrechten Hype", meint Hübner. Dabei setzt dm auf sogenannte "Influencer", sprich einflussreiche Personen, die über Blogs oder Youtube-Kanäle die entsprechenden Produkte ihrer Online-Gefolgschaft werbewirksam schmackhaft machen.

Worauf muss man sich als Kunde nun künftig einstellen? Vollautomatische Kassen oder gar selbstfahrende Einkaufswagen? "Es ist schwierig vorauszusagen, wohin die Reise geht", sagt Hübner. Aber denkbar sei alles, was zum Unternehmen passe. "Wir probieren aus, starten Pilotprojekte, investieren viel Geld und Zeit in neue Technologien und Ideen. Von vorneherein ausschließen wollen wir im Prinzip nichts", sagt Hübner. Das Unternehmen investierte im vergangenen Geschäftsjahr allein in Deutschland 175 Millionen Euro in Digitalisierung, in 67 neue Märkte und die Renovierung alter Filialen.

Wichtig sei bei all dem Testen, Probieren und Nachjustieren aber immer die enge Kundenbindung und der Service-Gedanke. Erfülle ein Projekt nicht den erwarteten Nutzen, sei es auch nicht in der Breite umsetzbar, meint Hübner. "Und es muss zu dm passen."