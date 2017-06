Wir bewegen Fitness-Tipps von Christina Obergföll

Sie hat den Leistungs- inzwischen gegen Fitnesssport ausgetauscht, erwartet gerade ihr zweites Kind, engagiert sich sozial und ist als Botschafterin in Sachen Bewegung unterwegs. Das hat Ex-Speerwurf-Weltmeisterin und Motivationscoach Christina Obergföll aus Offenburg bei ihrem Auftritt – gemeinsam vom Schwarzwälder Boten und der Barmer GEK veranstaltet – zum Abschluss der Serie "Wir bewegen" im Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen gezeigt. Sie gab Einblick in ihre sportliche Karriere und warb für tägliche Bewegung als Gesundheitsvorsorge.

Mit Babybauch, strahlendem Lachen und handfesten Ansichten zum Thema Leistungssport begeisterte die sympathische 35-Jährige ihr Publikum. Im Gespräch mit Schwarzwälder-Bote-Sportchef Peter Hettich äußerte sie sich erneut kritisch zur weltweit ungeregelten Dopingproblematik. Ihre Bronzemedaille von den Olympischen Spielen in Peking sei mittlerweile zu einer silbernen geworden. "Wer weiß, was da noch alles ans Tageslicht kommt", sagte sie.

Bewegung ist für Obergföll, die seit ihrem Karriereende im Jahr 2016 bei der Barmer GEK arbeitet, eine Selbstverständlichkeit – auch in der Schwangerschaft. Fast ein Viertel aller Arbeitsunfähigkeitstage werden durch Muskel-Skelett-Erkrankungen verursacht, referierte die ehemalige Leistungssportlerin mit Master in Prävention und Gesundheitsmanagement. Dabei stehen Rückenschmerzen an erster Stelle. Sie seien in den meisten Fällen Auswirkungen von Muskelverspannungen, die sich durch lockernde Bewegungen lösen lassen.