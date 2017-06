Wir bewegen Fit zwischendurch Teil 5: Entspannte Augen

Balingen - Im Alltag kommt unser Körper oft zu kurz. Langes Sitzen und Tätigkeiten in gebeugter Haltung lassen unsere Muskulatur ermüden. Mit unseren Übungen für zwischendurch bringen Sie sich wieder in Schwung. Ob zu Hause oder im Büro, es funktioniert ganz ohne Trainingsgeräte. Das Team von KörperBau in Balingen macht es vor.