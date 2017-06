Wir bewegen Christina Obergföll macht unsere Leser fit

Es war der bestmögliche Abschluss einer beeindruckenden Karriere, die in der Goldmedaille bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2013 in Moskau gipfelte. Seitdem hat sich im Leben der bald zweifachen Mutter einiges getan: Als Botschafterin der Gesundheitsinitiative "Deutschland bewegt sich!" der Barmer-Krankenkasse ist Obergföll deutschlandweit als Referentin unterwegs. Auch dem Schwarzwälder Boten hat sie bereits einen Besuch abgestattet.

Dabei kann sie aber nicht nur aus der Perspektive der Leistungssportlerin berichten: Die 35-Jährige hat einen Bachelorabschluss in Bewegungsbezogener Gesundheitsförderung.

Im Rahmen der Serie "Wir bewegen", die der Schwarzwälder Bote in Kooperation mit der Krankenkasse Barmer veranstaltet, wird Christina Obergföll am Montag, den 19. Juni, im Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen einen Impulsvortrag halten. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.