Wintersport WM-Bilanz: Medaillen-Regen für DSV in Lahti

"Wir haben den Schwung der ersten Woche mit in die zweite genommen", kommentierte Präsident Franz Steinle die Ausbeute. "Es ist uns gelungen, mit einem Großteil der Mannschaft die Bestleistungen auf den Punkt abzurufen", ergänzte Sportdirektorin Karin Orgeldinger, die überdies stolz darauf ist, dass sich die hohen Investitionskosten im Technikbereich ausgezahlt haben: "Ich darf sagen, dass wir im Material-technischen Bereich Weltklasse sind."

So weit, so gut. Doch die Zukunft ist nicht allein mit Erfolgen der Gegenwart zu gewinnen. Daher legt Orgeldinger den Finger in die Wunde: "Seit 1995 ist der Topf für die Trainingsstättenförderung in der Höhe gleich geblieben." Angesichts der Teuerung – nicht nur was Energie und Personal angeht –, hat das zum Teil drastische Auswirkungen: Die Schanze in Ruhpolding kann derzeit nicht genutzt werden, weil kein Geld für die Schneebelegung vorhanden ist.

Daher hat der DSV sein Konzept so aufgestellt, dass an vier Stützpunkten "Schneesicherung betrieben wird", wie Orgeldinger das nennt, "um unsere Leute früher auf Schnee bringen zu können und auch ein wenig länger in der Saison." Das soll mit kleinen Schneedepots funktionieren und umschließt neben Oberwiesenthal, Oberhof und einem Stützpunkt in Bayern auch den Notschrei, wo am 25./26. März in diesem Jahr die deutschen Meisterschaften im Langlauf stattfinden werden. "Wir hoffen, dass das Depot da schon greift", freut sich Orgeldinger auf das zweite Highlight im Schwarzwald nach dem Weltcupfinale der nordischen Kombinierer in Schonach (18./19. März).