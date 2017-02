Wintersport Schwarzwälder fehlen knapp 26 Sekunden

Die Ausganglage für Tobias Simon (SZ Breitnau) hätte nicht viel besser sein können. Der Schwarzwälder hatte im Springen mit 101,5 m den zweitweitesten Satz hingelegt, lag nach dem ersten Teil der Kombination nur 22 Sekunden hinter dem Japaner Go Yamamoto (102,5 m) zurück. Auf Rang acht folgte David Welde (Hochschule Mittweida), der nach einem Sprung über 93,5 m mit 1,21 Minuten Rückstand auf den führenden Japaner in die Loipe ging. 10 Kilometer im freien Stil mussten in Almaty absolviert werden. Tobias Simon (HS Furtwangen) hielt sich lange in der Spitzengruppe. Nach fünf Kilometern lag der 24-Jährige noch auf dem zweiten Rang. Doch dann ging dem Furtwanger Studenten die Luft aus. Bei der nächsten Meßstelle stand für Simon nach 6,2 Kilometern der siebte Platz. Am Ende überquerte Tobias Simon 0,7 Sekunden nach dem Japaner Go Yamamoto als Sechster die Ziellinie.

Dieser war zuvor von Welde (HS Mittweida) überholt worden. Somit lag Welde auf Goldkurs. Im Schlussspurt musste der 22-Jährige jedoch den Russen Viacheslav Barkov sowie Adam Cieslar und Pawel Slowiok (beide Polen) passieren lassen. Für den besten DSV-Vertreter blieb somit der vierte Platz.

Anschließend stand noch der erste Auftritt der Skispringer auf dem Programm. Patrick Hammann (SV Baiersbronn) und Jan Mayländer (SC Degenfeld) vertraten ebenfalls die Hochschule aus Furtwangen. Mayländer hatte im ersten Durchgang Pech. Der Furtwanger Student landete zwar nach ordentlichen 95 m, doch im Auslauf stürzte er. Das bedeutete für Mayländer lediglich den 39. Platz.