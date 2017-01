Wintersport Genug Schnee und präparierte Loipen

Die Hausäcker- und Alb­blickloipe über freies Feld sowie die Fronwaldspur durch den Wald zogen so am Sonntag Hunderte Freunde des Skilanglaufs an. Eine Schneehöhe von 25 bis 30 Zentimetern wurde angegeben.

Etwas anders als gewohnt verläuft gegenwärtig die Fronwaldspur: Sie wurde wegen Holzerntearbeiten verlegt. Die ansprechende Waldstrecke hat dennoch ihren Reiz. Vor allem unter der Woche lockt abends auch die beleuchtete Loipe Wintersportfreunde an. Die Parkplätze am Ortsrand von Agenbach waren zu einem großen Teil belegt. Wenn ein Auto um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag wegfuhr, wartete schon das nächste auf die Lücke.

Aus der ganzen Umgebung kamen die Fahrzeuge. Böblinger, Leonberger, Stuttgarter, Ludwigsburger, Pforzheimer, Karlsruher und viele weitere Autokennzeichen verrieten, dass neben zahlreichen Wintersportlern aus dem Kreis Calw auch nicht wenige unter ihnen eine weitere Anfahrt auf sich genommen hatten.