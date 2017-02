Wintersport Ebingen freut sich auf Skicross-Event

Eigentlich sind es sogar zwei, wie uns der Vorsitzende des WFV Ebingen, Siegfried Binder, am Donnerstag verriet. Da in Grasgehren im Oberallgäu kurzfristig ein Rennen abgesagt werden musste, sprang der WSV Ebingen ein. Damit gibt es für die Zuschauer an der Ebinger Degerwand am Samstag einen Europa-Cup und einen Europa-Cup am Sonntag.

Der Skicross wird auf einer aus Schnee gebauten Strecke mit künstlichen Hindernissen wie Sprüngen, Wellen oder Steilwandkurven gefahren. Im Skicross werden vielseitige skifahrerische Fähigkeiten gefordert.

Genügend Schnee für den Event haben die Verantwortlichen ununterbrochen in den letzten Wochen produziert. Der sogenannte Maschinenschnee hat ein weißes Ski-Eldorado in die ansonsten durchgängig grüne Landschaft gezaubert. Auf die Skicrosser warten Wellen, Sprünge und Kurven. Je vier Läufer treten beim Skicross gleichzeitig an. Der Schnellste gewinnt.