Wintersport Andrea Rothfuss gerüstet für WM

Dass die Spitze in der stehenden Frauenklasse trotz des weiteren verletzungsbedingten Fehlens er Französin Marie Bochet noch weiter zusammen gerückt ist, zeigte sich schon bei den beiden Trainingsfahrten zu den Abfahrtsläufen auf der Piste Grunleitennock. Mit der genesenen Amerikanerin Stephanie Jallen, der Kanadierin Alana Ramsay und Anna Jochemsen (Niederlande) standen neben der Loßburgerin nach den ersten Eindrücken drei weitere Sieganwärterinnen am Start auf 1900 m Höhe.

Im ersten Rennen konnte Andrea Rothfuss die Konkurrenz aber in Schach halten und sicherte sich in 51,87 Sec weitere 100 Weltcup-Punkte vor Anna Jochemsen (52,84) und Stephanie Jallen (52,93).

In der noch am gleichen Tag durchgeführten zweiten Abfahrt von Innerkrems drehte die am Vormittag Viertplatzierte Alana Ramsay mächtig auf und holte in 1:13,70 min den Sieg. Knapp hinter der erneut auf Platz zwei fahrenden Anna Jochemsen (1:14,71) belegte Andrea Rothfuss in 1:14,94 diesmal den untersten Podestplatz.