Simon Hensel aus Winterlingen rückt in die Landessynode nach. Wie der Geschäftsführer der Christus-Bewegung Lebendige Gemeinde, Rainer Holweger, bei einem Treffen in Frommern bekannt gab, war für den 26-Jährigen ein Platz frei geworden, nachdem Isabell Schick ihr Mandat niedergelegt hatte. Hensel gehört künftig dem Ausschuss für Bildung und Jugend an; außerdem ist er zum Schriftführer gewählt worden.