Eleonore Wiehl aus Benzingen hat ihr 40. Dienstjubiläum im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg gefeiert. Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten wurde sie 1981 Realschullehrerin in Winterlingen. Am 1. Oktober 2000 übernahm sie dort die stellvertretende Schulleitung und wurde am 21. Juli 2008 Schulleiterin am Schulzentrum in Stetten am kalten Markt. Im August 2010 wechselte Wiehl als Schulrätin an das Staatliche Schulamt Albstadt, wo sie den Fachbereich Sekundarschulen leitet. Zudem ist sie in ihrem Sprengel für alle Realschulen im Zollernalbkreis und im Kreis Sigmaringen zuständig. Seit zwei Jahren ist sie Personalratsvorsitzende beim Staatlichen Schulamt, arbeitet im Kreis Sigmaringen in der Steuergruppe der Bildungsregion mit und hat dort den Vorsitz des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft übernommen. Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß dankte Eleonore Wiehl, die "mit ihrer offenen, selbstbewussten und menschlichen Art sowie mit ihren vielfältigen Kompetenzen" viel Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit erfahre.