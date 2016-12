Winterlingen/Zollernalbkreis Mehr als 70 Unfälle auf Blitzeis

Allein 48 Unfälle sind es laut DRK im Zollernalbkreis gewesen. Der Ansturm der Hilfeersuchen bei der Leitstelle in Balingen war so stark, dass die Zahl der Disponenten von drei auf acht erhöht wurde. Nur so sei es möglich gewesen, den Überblick zu behalten. "Die Telefone standen nicht mehr still", sagt der DRK-Vorsitzende Heiko Lebherz. Um allen Hilfeersuchen bestmöglich nachzukommen, alarmierte die Leitstelle acht Rettungswagen der Bereitschaften. Ehrenamtler besetzten die Fahrzeuge und unterstützen den Rettungsdienst bei den Einsätzen.

Während es laut Polizei zumeist bei Blechschäden blieb, krachte es auf der K7173 zwischen Winterlingen und Kaiseringen heftig: Gegen 10 Uhr kam der 49-jährige Fahrer, der mit seiner Familie in Richtung Kaiseringen unterwegs war, bei Glatteis von der Fahrbahn ab. Der VW-Bus prallte frontal gegen einen Baum. Der 49-Jährige und seine 51-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen. Die drei im Fond mitfahrenden Kinder wurden leicht verletzt.

Bevor Notarzt, vier Rettungswagen und Feuerwehr zur Unfallstelle gelangen konnten, musste ein Streufahrzeug der Straßenmeisterei erst die Straße abstreuen. Die verletzte Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.