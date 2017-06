Winterlingen Ziel: Das pädagogische Profil weiter ausbauen

Nach ihrem Schulabschluss in der Schweiz besuchte Am­stutz-Kurz von März 1985 bis März 1989 in Gossau bei Sankt Gallen das Seminar für Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen. Diese Ausbildung schloss sie mit dem Diplom ab. Danach war sie zwei Jahre an der Mädchenschule in Wil in der Schweiz als Lehrerin tätig. Berufsbegleitend absolvierte Amstutz-Kurz noch eine Ausbildung zur Religionslehrerin für katholische Religion. Von 1992 bis 1994 unterrichtete sie an der Sonderschule in Fischingen in der Schweiz. Nach einer beruflichen Zwischenstation im Theaterhaus in Stuttgart unterrichtete sie von 1994 bis 2004 im Kanton Zürich am Gymnasium. Von 2004 bis 2005 leitete sie ehrenamtlich in Ebingen den Mittagstisch "Brot und Rosen", für Studierende an der Hochschule, für ärmere Familien mit Kindern und ältere Menschen aus Ebingen eingerichtet.

Im September 2013 wurde Amstutz-Kurz in den Schuldienst in Baden-Württemberg eingestellt. Sie begann ihren Dienst als Grundschullehrerin an der Oststadt-Grundschule in Ebingen. Von März 2015 bis November 2015 nahm sie an einem Förderprogramm für Führungskräftenachwuchs im Staatlichen Schulamt Albstadt teil. Im September 2016 wechselte Daniela Amstutz-Kurz als Grundschullehrerin an die Grundschule in Harthausen. An dieser Schule ist sie bis heute mit einem vollen Lehrauftrag tätig.

Amstutz-Kurz möchte an der Grundschule Harthausen das pädagogische Profil nach Montessori weiterentwickeln. Bisher erfolgreiche Projekte wie den sport- und bewegungserzieherischen Schwerpunkt an der Grundschule möchte sie weiterführen. In ihrer neuen Funktion als Schulleiterin ist für Amstutz-Kurz eine gute Zusammenarbeit mit dem Lehrerinnenteam, mit den Kooperationspartnern der Schule und mit den Eltern ein besonderes Anliegen. In ihren Vorstellungen soll die Grundschule Harthausen sich noch verstärkter zu einer Schule entwickeln, in welche die Kinder gerne kommen und die für sie nicht nur ein Lernort, sondern ein Lebensraum ist. Das Lernen von Rechnen, Schreiben und Lesen soll genauso für die Kinder im Mittelpunkt stehen wie das Entwickeln einer selbstbewussten Persönlichkeit.