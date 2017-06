Straßberg-Kaiseringen. Aus Anlass des 110-jährigen Bestehens lädt der TV Kaiseringen zu einer kleinen Wanderung mit anschließendem Kaffee und Kuchen ein. Die Wanderung startet am Sonntag, 9. Juli, um 13 Uhr in Frohnstetten beim Wasserreservoir in der Amerikastraße. Von dort geht es zum Flugplatz, bis zur Natter und über den Waldhof wieder zurück zum Wasserreservoir. Die Wanderung dauert etwa eineinhalb Stunden. Danach gibt es in Kaiseringen im Schulhaus Kaffee, Kuchen, kühle Getränke, Saitenwürste und Käsewecken. Wer eine Mitfahrgelegenheit von Kaiseringen nach Frohnstetten braucht: Treffpunkt ist in Kaiseringen an der Schule. Abfahrt ist um 12.30 Uhr.