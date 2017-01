Winterlingen Von Schwaben und Vollblutesotherikern

Mit Hilfe ihres irrwitzigen Verwandlungstalents stellt Nora Boeckler ihre schwäbische Mutter vor, die Vollblutesotherikerin Wiebke Wagner, den nächsten Stern am "Deutschland-sucht-den-Superstar"-Himmel, Jaqueline, und noch viele weitere einzigartige Charaktere. So führt Nora Boeckler in atemberaubendem Tempo durch den alltäglichen Wahnsinn, und nicht selten stellen die Zuschauer amüsiert fest, dass sie ein bisschen von den verrückten Figuren auch in sich selbst erkennen. Am Ende des Abends ist jedenfalls klar: Das Leben ist viel zu komisch, um nicht ab und an darüber zu lachen.

Einlass am Samstag ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für 16 Euro und im Vorverkauf für 14 Euro bei der Winterlinger Bank, bei Schreibwaren Kluth, dem Edeka-Markt Zick sowie unter Telefon 07577/ 93 19 52 und unter www. kleinkunstbuehnek3. de.