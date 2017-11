Winterlingen Von diesem Lebenselixier müsste es viel mehr geben

Zu Beginn der Feierstunde im DRK-Bereitschaftsraum der Festhalle zollte der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Friedrich Holzmann den Blutspendern Dank und Anerkennung – Blut sei ein Lebenselixier, das nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehe. Bürgermeister Michael Maier bescheinigte den Geehrten Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl und verwies darauf, dass in diesem Jahr jeweils zwei Blutspendetermine in Winterlingen und Harthausen stattgefunden haben – insgesamt wurden rund 200 Litern Blut gespendet.

Für 75 Blutspenden wurden Ralf Endriß, Eva Gröner, Joachim Henle und Edeltraud Kasunic mit der goldenen Ehrennadel mit eingravierter Spendenzahl 75 bedacht; die nämliche Auszeichnung, jedoch mit eingravierter "50" ging an Eberhard Pfaff. 25mal haben mittlerweile Johann Gauggel, Kurt Hermann, Harald Schwenold, Hannelore Späh und Levent Tilki, zehnmal Carsten Endriß, Ingrid Friedrich, Angelina Kromer, Claudia Kromer, Josef Pfaff, Markus Single, Heidi Stauß und Werner Steinborn Blut gespendet. Auch sie wurden dafür mit der jeweiligen Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.