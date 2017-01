Winterlingen Vier Tage im Elsass, Nachttour und zwei Mundartabende

Während der Sommerferien bieten die ehrenamtlichen Wanderführer Angebote für Zugezogene und Daheimgebliebene an – so geht es beispielsweise in das Heimatmuseum Ebingen und zur Donauversickerung.

Auch im Naturschutz ist die Ortsgruppe aktiv. So sind neben der Unterhaltung und Pflege der Wanderwege und der mehr als 20 Sitzbänke wieder Arbeitseinsätze an den zahlreichen Obstbäumen, welche die Ortsgruppe Winterlingen mitbetreut, geplant. Im Oktober pressen die Mitglieder wieder mit der Mobilen Moste heimischen Süßmost und Saft. Die letzte Wanderung des Jahres 2017 ist im November eine Tour rund um Engstingen mit dem Besuch des Automuseums.

Verstärken will der Verein die Pflege der schwäbischen Mundart, dazu führen die Verantwortlichen die Kooperation mit der Winterlinger Kleinkünstbühne K3 fort. So wird es in diesem Jahr zwei gemeinsame Mundartabende geben, im März mit Dieter Huthmacher sowie im Oktober mit dem Brock-Terzett.

Weitere Informationen: www.winterlingen.albverein. eu