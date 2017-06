Winterlingen Vier Prozent Dividende für die Mitglieder

Winterlingen. Ihre Vertreterversammlung hält die Winterlinger Bank am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Winterlingen ab. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates die Bekanntgabe des Prüfungsberichtes, Wahlen zum Aufsichtsrat und Ehrungen. Im Anschluss tritt der Mentalmagier Andy Häussler auf.